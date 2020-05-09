مطارات دبي تبدأ رحلات إجلاء سلس إلى الهند

المصدر: دبي، أبوظبي - رامي سميح

أعلنت مطارات دبي، أمس، إطلاقها السلس لرحلات إجلاء مواطنين من الجنسية الهندية، من مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي، بالتعاون مع السلطات الإماراتية وسفارة الهند في الإمارات وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لمؤسسة مطارات دبي.

وغادرت الرحلة الأولى على متن خطوط «إير إنديا إكسبرس»، أمس، باتجاه كاليكوت، وتقلع جميع رحلات عودة المواطنين باتجاه الهند من مبنى المسافرين 2 وعبر شركتي النقل الجوي الوطنيتين بالهند «إير إنديا» و«إير إنديا إكسبرس» حصراً وحتى إشعار آخر.

واتخذت مؤسسة مطارات دبي عدداً من الخطوات لضمان صحة وسلامة عاملي المطار والركاب خلال عمليات الإجلاء، وإلى جانب إجراءات التنظيف والتعقيم العميق، قامت مطارات دبي باتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي على نطاق واسع في المطار.

من جانبها، أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها ستبدأ اعتباراً من اليوم، تسيير رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبي لمساعدة المقيمين على العودة إلى الإمارات.

وقال متحدث باسم الناقلة، إنه يتعين على المسافرين التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين بدولة الإمارات المتاحة عبر الموقع، وفور الحصول على الموافقة على الطلب سيتم إرسال رقم اعتماد خاص عبر البريد الإلكتروني من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي سيتعين على المسافر تقديمه للاتحاد للطيران عند الحجز.

وأضاف أنه عند تلقي الموافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يجب الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران وحجز رحلة العودة إلى الإمارات، مشيراً إلى أنه على المسافرين أن يحملوا تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث إنه لن يسمح بدخول الدولة خلاف ذلك.

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