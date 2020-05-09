266 فكرة من جمارك دبي لمعالجة التحديات

المصدر: دبي - البيان

بادر مركز الابتكار في جمارك دبي إلى تنظيم سلسلة من جلسات العصف الذهني مع فرق العمل والإدارات والمراكز الجمركية في الدائرة لتطوير الأفكار المبتكرة الجديدة واقتراح أكبر عدد من الحلول العملية المجدية الكفيلة بمواجهة تحديات أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الضاغط على النشاط الاقتصادي عموماً وعلى العمل الجمركي بنحو خاص. وبادر المركز في هذا الخصوص بإطلاق 266 فكرة مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية.

وقام مركز الابتكار في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بتنفيذ جلسات العصف الذهني مع الإدارات والمراكز الجمركية بواسطة تقنية الاتصال المرئي بمواكبة مبادرة العمل عن بُعد التي تطبقها جمارك دبي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، حيث شملت هذه الجلسات التي تم تنظيمها خلال 30 يوماً من أيام العمل عن بُعد كافة القطاعات الجمركية في الدائرة وشارك فيها أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وأعضاء فريق القيادة العليا من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات تفاعلوا جميعاً بإيجابية كبيرة مع الأفكار والحلول المقدمة من قبل 267 موظفاً من كافة المستويات الإدارية.

وقال حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي: ناقشت جلسات العصف الذهني 79 تحدياً جمركياً وتجارياً نشأت نتيجة الوضع العالمي الذي أنتجته أزمة جائحة كورونا، وتم التوصل ضمن مخرجات جلسات العصف الذهني إلى حلول مبتكرة لتحديات الأزمة شملت 266 فكرة إبداعية في كافة المجالات المرتبطة بالتجارة الخارجية والعمل الجمركي.

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