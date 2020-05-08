«الاتحاد للطيران» تسير رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت «الاتحاد للطيران» انها ستبداً اعتباراً من غدا 9 مايو تسيير رحلات محدودة باتجاه واحد إلى أبوظبي لمساعدة المقيمين على العودة إلى الإمارات.

وقال متحدث باسم الناقلة، في تصريحات صحافية اليوم، انه يتعين على المسافرين التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة تواجدي للمقيمين بدولة الإمارات المتاحة عبر الموقع، وفور الحصول على الموافقة على الطلب، سيتم إرسال رقم اعتماد خاص عبر البريد الإلكتروني من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والذي سيتعين على المسافر تقديمه للاتحاد للطيران عند الحجز.

وأضاف المتحدث انه عند تلقي الموافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يرجى الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران وحجز رحلة العودة إلى الإمارات، مشيراً إلى انه على المسافرين أن يحملوا تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حيث انه لن يسمح بدخول الدولة خلاف ذلك.

وأوضح المتحدث انه سيجري جميع الضيوف اختبار تفاعل البلمرة المتسلل "بي سي آر" المُستخدم للكشف عن الأوبئة والمسح الحراري عند وصولهم إلى أبوظبي، ويُطلب منهم العزل الذاتي لمدة 14 يوماً، مؤكدا أن «الاتحاد للطيران» تلتزم باتباع التوجيهات الصادرة عن الإمارات والحكومات الدولية والسلطات التنظيمية والصحية، وتقوم الناقلة بدورها في المساعدة على الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأوضح أن الشركة نفذت برنامجًا شاملاً لتعقييم أسطولها حرصاُ على سلامة ضيوفها وتطبق أعلى معايير التعقييم لكافة نقاط العبور للمسافرين، ويشمل ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، والفحص، والفحص الصحي، عند صعود الطائرة، على متن الطائرة، نقاط تجمع طاقم الضيافة الجوي، وخدمة الوجبات، مغادرة الطائرة والنقل إلى المطار وغيرها.

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