مطارات دبي: الرحلات المجدولة لن تُستأنف قبل منتصف يونيو أو بداية يوليو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، أن الرحلات المجدولة من دبي سيتم النظر فيها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، أو أوائل يوليو، وبينما جدولة رحلات وإحصاءات الشحن ستتم اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال الحاي خلال المؤتمر الصحافي عن بُعد عبر الاتصال المرئي الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، أن معظم المطارات العالمية مغلقة حالياً بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبالتالي لا توجد رحلات مجدولة في مطار دبي، والرحلات الحالية هي فقط الرحلات المعنية بإجلاء رعايا بعض الدول الراغبين بالعودة لبلدانهم.

وأضاف أن عدد هذه الرحلات متغيّر بحسب طلبات كل دولة، بينما ما يتعلق بعدد رحلات الشحن فهي تقارب 110 رحلات يومية وهذا الرقم أيضاً متغيّر وقابل للزيادة أو النقصان بحسب الظروف الراهنة.

وأشار جمال الحاي، إلى أن أن خدمات مطارات دبي للشحن لم تتوقف على الإطلاق خلال الأزمة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا، بل على العكس شهد مطار دبي الدولي وجهات جديدة للشحن، وهناك تعاون مع 12 شركة طيران تعمل ليلاً ونهاراً لتسيير الخطط المرسومة، لتحقيق تطلعات دبي في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأكد على زيادة سعة الشحن المخصصة خلال هذه الفترة، حيث شهدت مطارات دبي زيادة في عدد الأطنان المخصصة، لافتاً إلى أنه تم التعاون مع شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" لاستيعاب هذا التزايد في نسبة الشحن، عبر تحويل الطائرات المخصصة لنقل الركاب إلى ناقلات تسهم في عمليات الشحن.

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