37.2 مليار درهم من التسهيلات تصل إلى المتأثرين بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلن المصرف المركزي أن البنوك سحبت 37.2 مليار درهم من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي التي تبلغ 50 مليار درهم، وهو ما يشكل 75% من القيمة الإجمالية.

وشدد المصرف في بيان أمس على أن الأموال المسحوبة تؤكد إحراز البنوك تقدماً ملحوظاً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء «كورونا»، ما يؤكد أن الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص يحصدون ميزات خطة الدعم.

ونوه المصرف بزيادة عدد العملاء الذين استفادوا من تسهيلات خطة الدعم الشاملة، الأمر الذي أسهم في تقديم الدعم المالي للمتأثرين بتداعيات «كورونا»، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين انضمت مجموعة جديدة من البنوك إلى خطة الدعم، ليصل مجموع البنوك المشاركة إلى 24، في خطوة تعكس التزام القطاع المصرفي بتخفيف العبء المالي عن العملاء المتأثرين.

وأكد المصرف أن الإمارات تمضي قدماً نحو الاقتصاد غير النقدي موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع تتضمن وجود مدفوعات إلكترونية آمنة ومبتكرة ومريحة تعزز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً وتجعل اقتصادها غير نقدي.

وكشف في تقريره السنوي 2019 عن أنه وضع اللمسات الأخيرة على «خارطة طريق» لاستراتيجية تحويل أنظمة الدفع ونموذجها التشغيلي ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للتنفيذ في العام الجاري.

وأكد «المركزي» أن أنظمة المدفوعات المحلية والتحويلات المالية المعتمدة شهدت خلال 2019 نمواً مشجعاً للعام العاشر على التوالي وصل إلى 9% مقارنةً مع 2018، حيث ارتفع عدد المعاملات من 43.67 مليوناً إلى 47.49 مليون معاملة كما ارتفع حجمها 10% من 10 مليارات إلى 11 مليار درهم.

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