ضوابط لمنع الاشتراك في خدمات الاتصالات بنقرة واحدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت هيئة تنظيم الاتصالات إنه يتعين على مزودي خدمات الاتصالات عدم إتمام عملية اشتراك المستهلك لأي منتج بنقرة واحدة. وأضافت في إيضاح أمس، أنه يجب على مزود الخدمة الطلب من المستهلك تأكيد اشتراكه بإدخال كلمة مرور واحدة لتجنب أي اشتراك غير مقصود، وعرض الشروط والأحكام المتعلقة بشراء أي منتج أو خدمة أو لعبة أو نغمة قبل تسجيل أي اشتراك.

وبينت أنه في كل مرة يشتري فيها المشترك منتجاً، فإنه يجب إرسال تأكيد الاشتراك للمستهلك وإخباره بكيفية إلغاء الخدمة لتفادي احتساب مزيد من الرسوم المتكررة. وأكدت أنه في حال النزاع، يتعين على مزودي الخدمة أن يكونوا قادرين على إثبات أن المشترك قد اشترى الخدمة بالفعل.

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