450 طناً استهلاك رأس الخيمة من الخضراوات في أبريل

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، لـ«البيان الاقتصادي»، خلال الجولة التفتيشية لسوق المعيريض، عن تسجيل 450 طناً و482 كيلوغراماً، حجم استهلاك الخضراوات والفاكهة من إنتاج المزارع المحلية الواردة لأسواق الإمارة، خلال شهر أبريل الماضي، بعد إعادة افتتاح سوق الجسر للخضراوات، المخصص لتسويق إنتاج المزارع المحلية.

أسماك

وقالت إن إنتاج الأسماك الطازجة الموردة لأسواق الإمارة، سجلت 491 طناً و180 كيلوغراماً، خلال الفترة نفسها، حيث بلغ متوسط الاستهلاك بأسواق السمك 324 طناً، كما تم تسويق وتوزيع 167 طناً للإمارات الأخرى، مؤكدة توافر كافة السلع الغذائية، بمختلف أنواعها، في أسواق منطقة رأس الخيمة القديمة والمعيريض والدقداقة، بالإضافة لسوق الجسر.

وأكدت أن جميع السلع والمنتجات الغذائية، تخضع لرقابة مشددة قبل دخولها للأسواق، من قبل الكوادر الصحية ومفتشي دائرة البلدية، بالإضافة إلى تنفيذ جدول الحملات التفتيشية على مدار اليوم، مع عدم الالتزام بتوقيت عمل، وذلك ضمن الإجراءات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تنسجم مع قرارات واستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين.

وأشارت إلى أن الدائرة وفرت أجهزة قياس حرارة المستهلكين والعمال قبل الدخول لأسواق الإمارة، بمعدل يتخطى 100 فحص يومياً، مع تطبيق نسبة التباعد الاجتماعي بين المستهلكين داخل صالات الأسماك الطازجة، كما تم إعادة فتح سوق الجسر لتسويق منتجات المزارع المحلية، مع تخصيص الفترة الصباحية لعملية بيع المنتجات الزراعية، والفترة المسائية من الساعة الثانية ظهراً لتوريد شحنات الإنتاج.

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