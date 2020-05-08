100 % فحص موظفي المولات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد أحمد إبراهيم الشامسي، مدير شعبة التصاريح بإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، لـ«البيان الاقتصادي»، انتهاء فحص جميع موظفي وعمال المراكز التجارية بالإمارة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ضمن الإجراءات والاشتراطات التي حددتها الدائرة لإعادة افتتاح المراكز التجارية.

جولة

جاء ذلك خلال الجولة الرقابية على المراكز التجارية في رأس الخيمة للتأكيد على التزام وتطبيق تلك المراكز للاشتراطات التي حددتها الدائرة والبالغ عددها 31 شرطاً. وأكد الشامسي أن المرحلة الراهنة تحتاج تضافر الجهود ورفع مستوى المسؤولية لتطبيق الاشتراطات والتعامل بحذر شديد، سواء من قبل موظفي المراكز التجارية أو أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن تلك الاشتراطات تشمل تخفيض الطاقة الاستيعابية للمول إلى 30 % ومنع كبار السن من يزيد عمره على 60 عاماً والأطفال أقل من 12 عاماً من الدخول، والسماح بجلوس 4 أشخاص لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر بين الطاولات.

وشدد على عدم التهاون المراكز التجارية التي سيتم منحها تصريح إعادة الافتتاح أمام المتسوقين، في حال عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الواردة في التعميم الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والخاص بضمان سلامة أفراد المجتمع وحمايتهم من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

مؤكداً أن الإخلال بأحد الشروط يعرض المركز التجاري إلى الغرامة والإغلاق من جديد، وذلك لتفعيل دور الرقابة الداخلية من مسؤولي المراكز. وأشار إلى أن إعادة افتتاح المراكز التجارية يسهم في تفعيل النشاط وتقديم الخدمات إلى المجتمع وفق ضوابط وإرشادات تحافظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، ومنها ارتداء الكمامات والقفازات، واستخدام المطاعم أدوات مائدة لمرة واحدة.

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