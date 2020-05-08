«غرومور» تستحوذ على بنك «ميديسينوس بانكاس» في ليتوانيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «غرومور»، وهي مجموعة عالمية للخدمات الاستثمارية والمالية تنشط في الإمارات والمملكة المتحدة وسويسرا والهند ومنطقة البحر الكاريبي، إبرام اتفاق للاستحواذ الاستراتيجي على «ميديسينوس بانكاس يو إيه بي»، بنك التجزئة في ليتوانيا والذي يصل حجم أصول إلى 395 مليون دولار (355 مليون يورو).

ويمثل الاستحواذ توسعًا في النشاط الاستثماري لـ«غرومور» في القطاع المصرفي باتجاه أسواق الاتحاد الأوروبي، مستنداً إلى خبرته في مجال الخدمات المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية الخارجية (الأوفشور) وإدارة الأصول. ويتمتع بنك «ميديسينوس» بأسس متينة من خلال محفظة ودائع بحجم 334 مليون دولار (301 مليون يورو).

وقال نيتين شيلكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «غرومور»: رغم التحديات العالمية، نواصل البحث عن فرص النمو لإنشاء منصة واحدة قادرة على تلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا. وسيستمر «ميديسينوس بانكاس» في ممارسة كافة أنشطته وأعمال فروعه الـ 51 المنتشرة على مساحة البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات المصرفية الشخصية وخدمات التسليف للقطاع الزراعي.

وقال أنيمش ساكسينا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «غرومور»: نؤمن بالقيمة المضافة الكبيرة المتأتية عن عملية الاستحواذ هذه في ظل موقعها الاستراتيجي، ما يوفر لنا نقطة انطلاق لتعزيز حضورنا عبر أسواق الاتحاد الأوروبي. ومواكبةً للعصر الرقمي، قامت «غرومور» بإنشاء وتطوير إحدى العملات الرقمية الأولى للرعاية الصحية في العالم. كما تنشط المجموعة في قطاع الطاقة الشمسية، حيث تطور محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 1 غيغاوات كهروضوئية في كل من الإمارات والهند.

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