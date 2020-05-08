نائب أول جديد للرئيس بـ«جنرال إلكتريك»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «جنرال إلكتريك» تعيين نبيل حبايب، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في منصب نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك»، والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية» اعتباراً من 1 يونيو.

ويخلف حبايب راشيل دوان التي كانت تشغل منصب نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك» والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية»، والتي قررت مغادرة الشركة والبدء بفصل جديد من حياتها المهنية.وقال لورنس كولب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»:

«تقدم جنرال إلكتريك العالمية مزايا تنافسية قوية لشركتنا تتمثل في دعم نمونا وحفز وتيرة الازدهار، وصقل مهارات المواهب المحلية وإدارة المخاطر.

وأثبت حبايب سجلاً حافلاً بالنجاح تجسد في قدرته على دفع عجلة النمو وتعزيزه، وأظهر إمكانات إدارية وقدرة كبيرة على تخطي العقبات الجغرافية على مختلف درجات صعوبتها، علاوة على تشكيل كوادر قيادية عالمية، لذلك تعد خطوة تعيينه في منصبه الجديد إيجابية للغاية».

وسيتولى ويمينغ شيانغ منصباً بصلاحيات موسعة كنائب الرئيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في الصين.

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