«إلينغتون»: قرب اكتمال مشروع «دي تي 1»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «إلينغتون العقارية»، عن قرب اكتمال أعمال البناء والتشييد في برج «دي تي 1» السكني بوسط مدينة دبي، وتم ربط البرج بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير إمدادات المياه والكهرباء.وقال روبرت بوث، العضو المنتدب لـ«إلينغتون العقارية»: يسلط التقدم المحرز في أعمال البناء والتشييد، ضمن مشروع «دي تي» أول مشاريعنا في وسط مدينة دبي، الضوء على تركيزنا على تطوير مشاريع تتبنى أرقى معايير الجودة، في موقع حيوي يلبي تطلعات الراغبين بالعيش ضمن وجهة سكنية توفر أنماط الحياة المميزة بدبي.

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