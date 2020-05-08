2.36 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.36 مليار درهم، حيث تم تسجيل 506 مبايعات بقيمة 861.75 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 325.42 مليون درهم و471 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 536.32 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة المركاض.

وسجلت الرهونات 829.85 مليون درهم، منها 62 رهن أراض بقيمة 747.91 مليون درهم، و84 رهن فلل وشقق بقيمة 81.94 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند حصة، بقيمة 186 مليون درهم، ورهن بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 109 ملايين درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 668.16 مليون درهم، أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 192 مليون درهم، وأخرى بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 134 مليون درهم.

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