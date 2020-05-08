ناقلات تفرض رسوماً على مسافريها مقابل التباعد

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أضافت ناقلات منها «فرونتيير إيرلاينز» خياراً آخر إلى قائمة خيارات مسافريها الإضافية، فعلاوة على فرض رسوم على الإضافات، كالحقائب المحمولة، وتخصيصات المقاعد، والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة ستضيف شركة الطيران الاقتصادية الأمريكية، الآن رسوماً على الركاب الذين يرغبون في توفير مسافة للتباعد الاجتماعي على رحلاتها الجوية، وفق مجلة «جلوبال ترافيلر» المعنية بالسفر الفاخر.وستعتمد الرسوم على الرحلة، وسيأتي خيار «المساحة الإضافية»، بمقعد متوسط «مغلق»، لضمان التباعد الاجتماعي.

وستضم كل رحلة خمسة صفوف إضافية على الأقل، لخيار المقعد الجديد، بما مجموعه 18 مقعداً، وستشمل المقاعد التي توفر مساحة أكبر للأرجل في مقدم الطائرة أيضاً، مقعداً متوسطاً «مغلقاً»، وسيكون العرض متاحاً من مايو حتى أغسطس.

وسبق لشركة يونايتد إيرلاينز، أن أعلنت أنها «ستغلق» جميع المقاعد المتوسطة على الطائرة، للسماح بالتباعد الاجتماعي، ولكن بدون تكلفة، على الرغم من أنها تقلل من السعة بمقدار الثلث في معظم الطائرات. كما «أغلقت» خطوط دلتا الجوية المقاعد المتوسطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فرونتير»، باري بيفل، إن شركة الطيران لن «تغلق» جميع المقاعد المتوسطة، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

ويقول «بيفل» إن ممارسات التنظيف وسياسة تغطية الوجه، كافية في «فرونتيير»، والمقعد هو خيار إضافي للمسافرين الأكثر قلقاً، «وقد لا يكون هذا هو المطلوب ليكون المرء آمناً، لكنه شيء آخر يضاف لتهدئة خواطر الناس».

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