لا اشتراك بخدمات ومنتجات الاتصالات في الإمارات بنقرة واحدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، إنه يتعين على مزودي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و"دو" عدم إتمام عملية اشتراك المستهلك لأي منتج أو خدمة او لعبة أو نغمة بنقرة واحدة.

وأضافت الهيئة في إيضاح اليوم، أنه يجب على مزود الخدمة الطلب من المستهلك تأكيد اشتراكه عن طريق إدخال كلمة مرور واحدة لتجنب أي اشتراك غير مقصود.

وأوضحت انه يجب على مزود الخدمة عرض الشروط والأحكام المتعلقة بشراء أي منتج، أو خدمة، أو لعبة، أو نغمة، على المشترك، قبل تسجيل أي عملية اشتراك. وبينت أنه في كل مرة يشتري فيها المشترك منتجاً، أو خدمة، أو لعبة، أو نغمة، مزودة من قبل الشريك، فإنه يجب إرسال تأكيد الاشتراك للمستهلك، وإخبار المشترك بكيفية إلغاء الخدمة لتفادي احتساب المزيد من الرسوم المتكررة لعملية الشراء.

وأكدت أنه في حال وجود نزاع، فإنه يتعين على مزودو الخدمة أن يكونوا قادرين على إثبات أن المشترك قد اشترى بالفعل من الشريك، وأن عملية الاشتراك تتوافق مع الأحكام المذكورة.

ويجب أن تكون جميع المراسلات بين المستهلك ومزود الخدمة، إضافة إلى الشروط والأحكام مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية، حسب خيار المشترك، كما يجب إرسال تأكيد الاشتراك للمستهلك بعد عملية الاشتراك باللغة المناسبة، ويجب أن يحتوي تأكيد الاشتراك كحد أدنى على السعر المدفوع والتوضيح إذا كان يتم احتساب الرسوم بشكل متكرر، كما يتعين على الشريك إشعار المستهلك بعملية الإلغاء.

وأكدت الهيئة أنه في حال وجود نزاع يتعين على مزودو الخدمة أن يكونا قادرين على إثبات أن المشترك قام بالفعل بالشراء من الشريك، وان عملية الاشتراك تتوافق مع الأحكام التي أقرتها الهيئة.

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