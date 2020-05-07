2.36 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 2.36 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 506 مبايعات بقيمة 861.75 مليون درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 325.42 مليون درهم و471 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 536.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 194 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 55 مليون درهم.

وحول أهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 178 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 829.85 مليون درهم منها 62 رهن أراض بقيمة 747.91 مليون درهم و 84 رهن فلل وشقق بقيمة 81.94 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 186 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 109 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 668.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرقة بقيمة 192 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 134 مليون درهم.

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