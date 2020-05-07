2.65 مليار درهم تجارة أبوظبي من الأغذية والمشروبات خلال شهرين

المصدر: وام

ارتفع قيمة تجارة الأغذية والمشروبات في إمارة ابوظبي إلى 2.65 مليار درهم خلال أول شهرين من العام 2020 بنمو نسبته 2.7% مقارنة مع 2.58 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2019.

ويعكس النمو المسجل في تجارة الأغذية والمشروبات محافظة الإمارة على نشاطها التجاري بشكل عام منذ بداية العام الجاري.

وتُصنف إمارة أبوظبي والإمارات بكونها مركزا متقدما في تجارة الأغذية والمشروبات، وتستحوذ الدولة على نحو 18% من إجمالي تجارة البلدان العربية من السلع الغذائية.

وتشكل قيمة تجارة الأغذية والمشروبات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 7.1 % من اجمالي تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية في الفترة ذاتها والتي وصلت قيمتها نحو 37.1 مليار درهم.

وكانت تجارة الإمارة من الأغذية والمشروبات وصلت خلال العام 2019 نحو 15.2 مليار درهم بحسب الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء.

وتفصيلا تظهر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء ارتفاع قيمة واردات الإمارة من الأغذية والمشروبات الى 1.30 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري في حين بلغت قيمة الصادرات 1.066 مليار درهم ونحو 550 مليون درهم لتجارة إعادة التصدير.

يشار الى أن الأرقام الخاصة بنشاط تجارة الأغذية والمشروبات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبو ظبي تقتصر فقط على تلك التي دخلت عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للإمارة أو خرجت منها و لا تشمل الصفقات التجارية التي تمت عبر المنافذ الأخرى في إمارات الدولة.

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