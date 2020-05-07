استحداث غرفة الأزمات والطوارئ لقطاع التأمين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

استحدثت هيئة التأمين في الإمارات، غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ لقطاع التأمين لضمان تنسيق الجهود الوطنية خلال أحداث الطوارئ والأزمات والكوارث وفقاً للخطط الوطنية للاستجابة والتعافي.

ويأتي استحداث هذه الغرفة ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية بشأن دعم الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتهدف إلى إدارة مركز العمليات المتعلقة بقطاع التأمين خلال وقت الأزمات والطوارئ لتكون مركز تنسيقي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لضمان تنسيق الجهود في كافة أنشطة الاستجابة والتعافي.

وتمارس الغرفة المستحدثة أعمالها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومنها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث. فيما أبدت الهيئة استعدادها لأي تعاون مشترك مع هذه الجهات خلال المرحلة الحالية كجزء لا يتجزأ من منظومة عمل وطني مشترك تتضافر فيه جميع الجهود من أجل احتواء تداعيات هذه الأزمة العالمية.

وكانت الهيئة أطلقت أخيرا العديد من الحزم التحفيزية لدعم قطاع التأمين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما اصدرت العديد من التعاميم بشأن التدابير الاحترازية الاجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وسالمة كافة العاملين وضمان استمرارية الأعمال في قطاع التأمين.

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