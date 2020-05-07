الإمارات الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

صنف صندوق النقد الدولي، الإمارات في المركز الرابع عالمياً في جودة البنية التحتية على مدى عقد كامل من عام 2007 وحتى 2017. ووفقاً لأحدث بيانات مشتركة متوفرة لدى الصندوق وأيضاً البنك الدولي، فقد حصلت الإمارات خلال الفترة المذكورة على 6,1 درجات من إجمالي 7 درجات تمثل النهاية العظمى لتقييم جودة البنية التحتية حول العالم.

وحصلت الإمارات بهذه الدرجة على المركز الرابع عالمياً، حيث لم تتفوق عليها سوى اليابان برصيد 7 درجات بالمركز، والولايات المتحدة برصيد 6,5 درجات بالمركز الثاني، ثم ألمانيا بالمركز الثالث برصيد 6,2 درجات.وأصدر الصندوق أمس، الفصل الثاني من سلسلة تقاريره الدولية «المؤشر المالي»، وجاء الفصل بعنوان «أفكار للتعامل مع النمو الضعيف».

وطرح الفصل أفكاراً واقتراحات بوسع دول العالم تطبيقها للتعامل مع ضعف نمو الاقتصادي بسبب تفشي جائحة «كورونا» في العالم. وأوضح التقرير أن هذه الأفكار تتطلب بالأساس توافر عدة مقومات لدى الدول تتيح لها تطبيق الأفكار وتؤهلها لاجتياز أزمة «كورونا». وذكر التقرير أن من أهم هذه المقومات جودة البنية التحتية.

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