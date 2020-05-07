1342 منشأة في دبي تستوفي شروط الفتح

المصدر: (دبي – البيان)

ارتفع عدد المنشآت التجارية الجديدة المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية لفتح الأسواق في دبي إلى 1342 محلاً وتم التنبيه على 19 منشأة لم تلتزم بوضع ملصقات التباعد الاجتماعي. ونفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حملة تفتيشية جديدة، على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وقد شهدت الحملة التزاما عالياً من قبل المحال.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 908 محلات، في حين تم تنبيه 3 محلات وقام فريق العمل الميداني بالتفتيش على 9 مراكز تجارية، وأسفر عنها 16 تنبيهاً.

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