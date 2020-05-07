تلغراف: دبي سبّاقة في سرعة التعامل مع «كورونا»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

في شهادة على سرعة تعامل دبي مع تفشي وباء «كورونا»، أكدت صحيفة «تلغراف»، أن دبي سارعت منذ البداية، إلى إيقاف تأشيرات السياحة، وفرضت تدابير عزل صارمة، وطبقت نظامي العمل من المنزل، والتباعد الاجتماعي، وفي الشهر الماضي، أصبحت طيران الإمارات، الشركة الأولى في العالم «بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» قبل الرحلات للجميع من ركاب وطواقم، وأعلنت أنها ستنفذ «التطهير المعزز بين الرحلات الجوية».

ووصفت الصحيفة البريطانية، تلك الخطوة، بالمشجعة للسكان والزوار، على حد سواء. وبتنا نرى ثمارها تتجلى، من خلال نبرة التفاؤل التي أبداها بعض المسؤولين، والتأكيد الذي جاء على لسان هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الذي قال: «إن المدينة تستعد لفتح أبوابها للزوار في وقت مبكر من يوليو، وأواخر سبتمبر على أبعد تقدير».

في هذه الأثناء، أدى التحفز من أجل استعادة صناعة السياحة في دبي لدورها الريادي، بالفعل، إلى صفقات عطلات مخفضة للغاية.

ويقول «ليزلي رولو» العضو المنتدب في وكالة الحجز «ترافيل باج»، إن هناك حجوزات فندقية تصل إلى 60 %، وهذه ستكون عملية رواج سريعة، لفترة الصيف الحارة، وهو خصم صالح اعتباراً من منتصف أكتوبر حتى نهاية العام المقبل، طوال موسم الذروة، وهذا من شأنه فتح أبواب السفر الفاخر لكثير من الناس.

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