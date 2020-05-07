1342 محلاً بدبي تستوفي اشتراطات فتح الأسواق

المصدر: دبي - البيان

نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حملة تفتيشية جديدة على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وقد شهدت الحملة التزاماً عالياً من قبل المحال، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 1342 محلاً وتم التنبيه على 19 منشأة لم تلتزم بوضع ملصقات التباعد الاجتماعي.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 908 محلات، في حين تم تنبيه ثلاثة محلات. وقد تركزت الحملات التفتيشية على المحلات الموجودة في النهدة، السطوة، المطينة، هور العنز، المرر، أبوهيل، الرفاعة، عيال ناصر، سوق الكبير، الكرامة، نايف، عود ميثاء، الوصل، راس الخور، الطوار، وجميرا.

من جانب آخر، قام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على 9 مراكز تجارية، وأسفر عنها 16 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وبلغ عدد المحلات المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 434 محلاً.

امتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحلات الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة حسب التعاميم السابقة.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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