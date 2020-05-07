سعيد الطاير: تسخير جهودنا وإمكاناتنا حتى يحقق «إكسبو دبي» النجاح

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأجيل موعد انعقاد إكسبو 2020 دبي لمدة عام، خطوة تدعم جهود دولة الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تضع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين والمشاركين في التجهيز للمعرض الدولي على رأس قائمة أولوياتها، وتؤكد هذه الخطوة تضامن دولة الإمارات مع المجتمع الدولي في مواجهة الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها جميع دول العالم بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) بروح التعاون والتفاؤل والأمل في مستقبل أفضل للبشرية جمعاء».

وأضاف معالي الطاير: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبصفتنا شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، فإننا ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية، ونعمل على تسخير جميع جهودنا وخبراتنا وإمكاناتنا حتى يحقق إكسبو 2020 دبي النجاح المنشود الذي يليق بدولة الإمارات، وتستضيف دبي أفضل نسخة في تاريخ إكسبو الدولي بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية.

ونحن على ثقة أن إكسبو 2020 دبي سيكون منصة دولية تسهم في تطوير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه العالم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».

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