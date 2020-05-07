«أبوظبي للجودة» ينفذ حملات تفتيشية رقمية على 16,524 سلعة

المصدر: ( أبوظبي - وام)

نفذ مفتشو قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين - الذراع الميدانية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة - حملات تفتيشية رقمية «عن بعد» شملت 16,524 سلعة من المنتجات المقيدة المعروضة على منصات البيع الرقمية ومواقع البيع الإلكترونية تضمنت أجهزة كهربائية وألعاب أطفال ومنظفات وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: إن المجلس يحرص على ألا تغيب منصات ومواقع ومنافذ البيع الإلكترونية عن الرقابة والتأكد من مدى مطابقة المنتجات للاشتراطات الإلزامية في الدولة من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية وهي «التأكد من عدم تداول منتجات مسحوبة إضافة إلى حصول المنتجات المقيدة المعروضة على شهادات المطابقة».

من جانبه قال خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الأسواق والمستهلكين بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن فرق التفتيش تقوم بإدخال المعلومات المتاحة للمنتجات المقيدة المعروضة للبيع في المواقع الإلكترونية في نظام التفتيش والتحقق التابع للمجلس لمعرفة حالة المنتج «حاصل على شهادة مطابقة أم لا» كما يتم تقييم البيانات الإيضاحية والتحذيرات في الموقع والاطلاع على تقييم المستهلكين للمنتجات.

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