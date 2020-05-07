هشام القاسم رئيساً لمعهد الإمارات المصرفي

المصدر: (دبي - البيان)

اختار مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، رئيساً، وجاسم آل علي من بنك أبوظبي الأول، نائباً، للدورة الجديدة (2022-2020).

واختارت الجمعية العمومية، أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، في اجتماعها الافتراضي، بحضور ممثلين عن المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة، أعضاء الجمعية العمومية، بنسبة 76 %، من إجمالي حضور المساهمين بالمعهد.

وتم اختيار عبيد الشامسي، ممثلاً عن بنك دبي الإسلامي، وعبد الله حثبور، ممثلاً عن «دبي التجاري»، وشدي البورنو، ممثلاً عن «ستاندرد تشارترد»، وهند المرزوقي، ممثلاً عن «إتش إس بي سي»، وكوثر الحامد، ممثلاً عن المصرف المركزي. وبذلك ترتفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس إدارة المعهد، إلى 40 %، للمرة الأولى في تاريخه.

وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد، أمين سر مجلس الإدارة، إن المرحلة المقبلة، سوف تشهد مزيداً من الإنجازات النوعية، واستخدام أعلى التقنيات في التدريب والتعليم عن بُعد، لتمكين كافة المتدربين والطلبة في جميع البرامج الدراسية، من القيام بواجباتهم العملية الوظيفية بكل كفاءة وجدارة، سواء من منازلهم، أو من أي مكان داخل الدولة أو خارجها.

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