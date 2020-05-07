المصدر: (دبي - البيان)

ضمت شركة «زيورخ» لحلول أماكن العمل «زد دبليو إس»، التابعة لـ«زيورخ إنترناشيونال لايف ليميتد»، ومدير مشروع برنامج حلول الموظفين في مكان العمل «دي إي دبليو إس»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، مع نهاية أبريل الماضي، 11000 شركة مقرها المركز إلى البرنامج.

ويقدم البرنامج نظاماً متطوراً لمكافآت نهاية الخدمة للعمال الوافدين العاملين داخل مركز دبي المالي العالمي، وتم إطلاقه بهدف إعادة هيكلة نظام استحقاقات الموظفين الحالي ليصبح خطة مساهمة وممولة ومدارة بشكل احترافي تتماشى مع المعايير الدولية.

وتشكّل الشركات المنضمة للبرنامج الذي أُطلق رسمياً في 1 فبراير 2020، التي اتخذت الإجراءات المطلوبة للتسجيل فيه، ما يقرب 85% من إجمالي الشركات.

وبموجب قانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي فإن الشركات المؤهلة التي لا تلتزم بالموعد النهائي للانضمام للبرنامج قد تتعرض لعقوبة مالية بقيمة 2000 دولار لكل موظف ولكل خرق.

وقالت رينا فيفيك، المدير التنفيذي الأول لدى «زيورخ» لحلول أماكن العمل: «ساعدنا الشركات في التسجيل وتسديد مساهمات الانضمام للبرنامج الجديد، ففي الأسبوع الماضي، استجاب فريقنا لأكثر من 2500 مكالمة ومحادثة مباشرة، وأكثر من 4000 رسالة بريد إلكتروني، حيث تم التنسيق مع مركز دبي المالي العالمي وفريق الأمناء؛ لمساعدة الشركات الصغيرة التي بذلت جهوداً كبيرة للامتثال، ولكنها لم تتمكن من التسجيل في الوقت المناسب لعوامل خارجة عن سيطرتها، وسوف يكمل عدد من هذه المنظمات الإجراءات الرسمية المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة».

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