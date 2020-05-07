مبادرات مجتمعية لـ«دبي للاستثمار»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة دبي للاستثمار دعمها العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز استقرار المجتمعات التي تعمل فيها، من خلال المساعدة في التغلب على التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والصحية.

وقدمت الشركة 60 ألف وجبة طعام من خلال دعمها مبادرة «10 ملايين وجبة». كما ساهمت في حملة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي لتوفير الاحتياجات الضرورية للمجتمع، بما في ذلك المواد المطهرة والقفازات والأقنعة. وبالتعاون مع «جلوبال فارما» شركة الأدوية العالمية التابعة لها، قامت دبي للاستثمار بتوزيع الفيتامينات المتعددة على العاملين في مختلف وحدات التصنيع التابعة لها لدعم مناعتهم، في مبادرة تهدف إلى تعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وفي إطار الدعم الذي تقدمه الشركة خلال شهر رمضان المبارك، قامت دبي للاستثمار بتوفير شاحنات الوجبات للعمال، إضافة إلى توزيع الوجبات على الأسر المتعففة، بالشراكة مع بيت الخير ورواق عوشة.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: نؤمن أن مسؤوليتنا تحتم علينا الالتزام بدعم المجتمعات، واستجابة منا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة لدعم الجهود الحكومية، عمدنا إلى إعادة تنظيم مبادراتنا في الوقت الحالي، من أجل التركيز على تنمية المجتمع والمعرفة إلى حد كبير، خاصة تلك المبادرات التي تمثل ركائز مهمة لدعم وتعزيز الاقتصاد.

وشاركت دبي للاستثمار أيضا بحملة «التعليم دون انقطاع» .

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