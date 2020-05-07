«حياة» تطلق صندوقاً لدعم موظفيها

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مجموعة حياة للفنادق صندوق حياة للرعاية «حياة كير»، وذلك دعماً لموظفيها من فريق حياة للفنادق حول العالم الذين لديهم احتياجات مالية عاجلة بسبب انتشار جائحة «كوفيد 19»، والتي أثرت بشكل كبير على عمل قطاع الضيافة حول العالم، وأدت إلى اضطرار العديد من أعضاء فريق عمل حياة للفنادق لأخذ إجازات مؤقتة، أو التقليل من مهام العمل اليومية لديهم بشكل ملحوظ.

وتم تصميم صندوق حياة للرعاية «حياة كير» ليكون برنامجاً لدعم الاحتياجات المالية العاجلة للزملاء من فريق عمل حياة للفنادق حول العالم، والذين تأثر عملهم بشكل كبير جراء انتشار جائحة «كوفيد 19»، وقد تم تأسيس الصندوق وفقاً لدعم جملة من الجهود المجتمعة من كافة أنحاء العالم، وسوف يكون لدى جميع موظفي حياة للفنادق حول العالم، الأحقيّة في التقدم بطلب للاستفادة من دعم هذا الصندوق، بمن فيهم العاملون في الفنادق المملوكة من قبل حياة للفنادق، والفنادق التي تعمل تحت إدارة حياة للفنادق، وذات الامتياز والمكاتب التابعة لعلامة حياة للفنادق.

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