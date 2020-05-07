تزايد الطلب على موظفي حماية البيانات

المصدر: (دبي- البيان)

كشف بحث جديد أجرته مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» بتكليف من مايكروسوفت تحت عنوان «مهارات العمل المستقبلية» أن المؤسسات في الإمارات تشهد طلباً متزايداً على الأشخاص من ذوي المهارات التكنولوجية العالية. لذا، يعد موظفو الحوسبة السحابية وحماية البيانات الأعلى طلباً في الإمارات.

وأظهر التقرير أن أكثر من 90 ٪ من المنظمات في الدولة تمضي قدماً نحو تنفيذ مبادرات التحول الرقمي الخاصة بها، وبالرغم من ذلك لا تزال هناك فجوات في الخبرات والمهارات الرقمية اللازمة لدفع عجلة مبادرات التحول الرقمي الطموحة، وينطبق هذا الحال على وجه الخصوص في مجالات معينة مثل التسويق والمبيعات والموارد البشرية، كما أفادت أن 66 ٪ من الشركات تشهد زيادة في الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية عالية على مدار العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وأفادت 73% من المؤسسات أنها تستخدم فعلياً شكلاً من أشكال الحلول القائمة على الحوسبة السحابية، ومع ذلك لاتزال أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع تفتقر إلى مهارات الحوسبة السحابية التي تحتاج إليها في بيئة العمل، في حين أكدت67% من الشركات بأنها ستحتاج إلى المزيد من المهارات السحابية المتطورة خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشارت 41% من الشركات إلى أنها تفتقر لمهارات التواصل الضرورية، وعززت 53% من الشركات تلك النقطة من خلال ما أدلت به حول ايمانها بالحاجة الملحة للمزيد من تلك المهارات في المستقبل.

وأوضحت 77% من الشركات أنها تجد أن هذه الطريقة فعالة لاكتساب المهارات الرقمية التي يحتاجونها، كما كشفت الدراسة بأن 70% من الشركات تمتلك برامج مخصصة لإعادة تطوير هيكلة القوى العاملة لديها.

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