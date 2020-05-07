«المسعود للسيارات» تقدم خدمة تفاعلية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة المسعود للسيارات، الوكيل الحصري والمعتمد لسيارات نيسان، إنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن إطلاق خدمة المبيعات التفاعلية عن بعد التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). تُمكِّن الخدمة المبتكرة العملاء من الحصول على تجربة تفاعلية حية في صالة العرض باستخدام تقنيات اتصال الفيديو، دون الحاجة للخروج من المنزل.

وتقدم هذه التجربة التفاعلية للعملاء العديد من المزايا بما في ذلك الاجتماع عن بعد مع موظفي المبيعات في الشركة، وعرض تفصيلي مباشر عن مواصفات السيارة، وكذلك خدمات الدفع الميسرة وتوصيل السيارة إلى باب المنزل. كما تتيح هذه الخدمة الجديدة لموظفي المبيعات بتقديم جولة افتراضية مباشرة للعميل في صالة العرض، واستعراض أحدث طرازات السيارات والمنتجات ضمن المحفظة المتنوعة للشركة.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: تعكس تجربة المبيعات التفاعلية الجديدة التزامنا الكامل بتطوير منظومة الخدمات وتقديم حلول مريحة خالية من المتاعب، وخدمات ذات جودة عالمية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجيهات الحكومية بضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا في الدولة.

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