«اينوك» توزّع 1000 بطاقة وقود وقسيمة شراء على فرق الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

وزّعت مجموعة اينوك 500 بطاقة هدايا «تهاني» للتزوّد بالوقود و500 حزمة قسائم شرائية على 500 من الأطباء وكوادر التمريض وفرق الخدمات الطبية، وذلك تقديراً لهم على الجهود التي يبذلونها لحماية الدولة والمجتمع.

وتتيح بطاقات «تهاني» القدرة على التزوّد بالوقود في محطات خدمة اينوك، بينما تضم كل حزمة من القسائم الشرائية 13 قسيمة مجانية؛ 10 منها قسائم شرائية من متاجر زووم وقسيمة لكلٍ من تسجيل و«أوتو برو» وقسيمة يمكن استخدامها في مطاعم «بافوس» أو «بوبايز»، بما مجموعه 6500 قسيمة وزّعت على 500 من أعضاء فرق الرعاية الصحية.

وتوفّر هذه القسائم لأعضاء فرق الرعاية الصحية القدرة على تعقيم مركباتهم في مراكز «أوتوبرو»، والحصول مجاناً على خدمة VIP لتسجيل مركباتهم وفحصها في مراكز تسجيل، بالإضافة إلى وجبات مجانية في مطاعم «بافوس» و«بوبايز» وقهوة مجانية لمدة شهر من متاجر زووم. وتسري صلاحية القسائم الخاصة بمنافذ «أوتوبرو» لمدة ثلاثة أشهر ومراكز تسجيل لمدة سنة كاملة.

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