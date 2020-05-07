«إن آر تي سي فريش» تساعد المحتاجين

المصدر: دبي- البيان

أطلقت إن آر تي سي فريش، المنصة الإلكترونية لتوصيل الخضروات والفواكه الطازجة، مبادرة صنع المعروف ورد الجميل لدعم العائلات والأفراد الذين تأثروا خلال الوباء العالمي المستمر. عند الطلب في شهر رمضان، سيتم تشجيع الزبائن على ترشيح شخص يرغبون في إطعامه وستقدم لهم إن آر تي سي فريش صندوقًا يحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة.

ومن أول رمضان، تعهدت المنصة بالتبرع بـ500 صندوق رمضان مع أول 500 طلب. وقال محمد نصار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن آر تي سي فريش: خلال شهر رمضان المبارك، نحن فخورون بتقديم مبادرة صنع المعروف ورد الجميل التي تقوم على التبرع بصناديق رمضان للعائلات والأفراد المحتاجين. ويحتوي صندوق رمضان على الفواكه الطازجة والتمور الغنية بالفيتامينات، المعادن، الألياف، الكالسيوم، المغنيسيوم، وغيرها من العناصر الغذائية.

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