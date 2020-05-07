عروض وتحديات افتراضية ضمن «رمضان في دبي»

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي سلسلة من المبادرات والأنشطة التي أطلقها مجموعة من تجار التجزئة ومدربي اللياقة البدنية والهيئات الحكومية لتمكين أفراد المجتمع في دبي من تجديد نشاطهم وتعزيز صحتهم. ويقدم «رمضان في دبي» العديد من الطرق لتوثيق العلاقات بين أفراد المجتمع.

وتوفر العديد من المحلات التجارية منتجاتها عبر الإنترنت، وتتفاعل مع عملائها بطرق غير تقليدية تماشياً مع روح العطاء للشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد. ويمكن للمتسوّقين هذا العام الحصول على مشترياتهم من معدات رياضية وغيرها من المنتجات عن طريق مواقع

Noon.com، وMalloftheEmirates.com، وNamshi.com،

وBloomingdales.ae، وLookFantastic.ae، وغيرها.

عروض ترويجية

ومن جهته يقدّم فوت لوكر عرض اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً على مجموعة مختارة من الأحذية الرياضية. وتقدّم الصيدليات عروضاً خاصة على الفيتامينات والمكملات الغذائية، ومنها صيدلية بوتس، التي تقدّم عروضا تشمل عرض اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً.

وتقدّم الشركة الحديثة للأدوية عرض اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً على منتجات سيتافيل، فيما تقدّم صيدلية لولو عرض اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً مع تخفيض بنسبة 30 % على مجموعة مختارة من المنتجات، وتقدّم صيدلية ابن سينا عرض اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً.

أنشطة بدنية

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن مجموعة متنوّعة من الفعّاليات الافتراضية تشمل ركوب الدراجات الهوائية والمشي والجري وألعاب الفيديو. وفي إطار حملة «خلك نشيط وخلك سليم»، يتم توفيرالإرشادات لهذه الفعّاليات بشكل رقمي.

ويعد تحدي رمضان المبارك سباقاً افتراضياً للجري من 15 وحتى 22 مايو، ويتوجب على المشاركين قطع المسافة المحددة خلال 24 ساعة، بالركض في أنحاء المنزل أو الحديقة أو على الأجهزة .

ويقدّم فريق «تيم إنجيل وولف» تحدي التسلّق #ClimbWithRio في 9 مايو حيث سيقوم «نك واتسون»، وهو عضو سابق بالبحرية الملكية وخبير للياقة البدنية، بحمل ابنه من أصحاب الهمم «ريو» على ظهره والتسلّق لمسافة تساوي ارتفاع برج خليفة، حيث سيقوم الثنائي بصعود ونزول السلالم في منزلهم 118 مرّة لقطع مسافة تبلغ 829.8 متراً للوصول إلى قمة أعلى برج في العالم.

المطبخ

ويفضل البعض تحضير مأكولاتهم بأنفسهم. ويمكن لهؤلاء الحصول على صناديق الفواكه والخضروات الطازجة من خلال خدمة التوصيل الإلكترونية من «رايب أورجانيك» و«بركات» و«كيبسونز».

ومن بين خيارات توصيل المنتجات الصحية المتاحة خدمة Honest Badgers التي تناسب مختلف الاحتياجات الغذائية، ومنها المنتجات الخالية من الألبان، ومن القمح، ومن السكر المكرر. أما عشّاق الطبخ الذين يطمحون ليصبحوا طهاةً محترفين، فهم على موعد مع مبادرة createtogether# من دبي للثقافة، والتي ستسلط الضوء على فنون الطبخ المتنوّعة.

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