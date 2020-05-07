جمارك رأس الخيمة تستقبل أول شحنة بنظام «التير» بين الإمارات والسعودية

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

أعلنت جمارك رأس الخيمة، أمس، استقبال أول شحنة وفقاً لنظام اتفاقية النقل الطرقي الدولي «التير» بالتعاون بين الإمارات والسعودية. والشحنة تابعة لشركة آي كرين وتضم مولدات كهربائية، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك ونادي السيارات والسياحة للإمارات - العضو الفعّال والجهة الضامنة في الدولة - والهيئة العامة للجمارك السعودية.

وقال الدكتور محمد المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، إن نظام النقل الطرقي الدولي «التير» يوفر العديد من المزايا للشركات التجارية والإدارات الجمركية على مستوى العالم، من أهمها تقليص الاشتراطات الوطنية لإجراءات المرور العابر، وتقليل الحاجة إلى التفتيش المادي في بلدان المرور العابر، حيث تكتفي الدول بتدابير المراقبة الجمركية المتخذة في بلد المغادرة، باستثناء الحالات المشكوك فيها، مما يوفر الوقت والجهد وتكاليف القوى العاملة والمرافق على الشركات المصدرة والإدارات الجمركية.

وأشار إلى أن وصول أول شاحنة تحت غطاء «التير» بالتعاون بين الإمارات والسعودية يؤكد عمق الشراكة التجارية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأن خطط التكامل الاقتصادي بينهما تسير بخطى ثابتة، بما يؤدي إلى تعزيز ودعم منظومة النقل البري المحلي والإقليمي والدولي وزيادة معدلات الحركة التجارية البينية والعالمية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى تنافسية البلدين على المستوى العالمي.

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