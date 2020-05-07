الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي أول يونيو

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن معرض سوق السفر العربي، إطلاق الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، في الفترة من الأول حتى الثالث من يونيو. ويؤكد هذا الحدث، التزام سوق السفر العربي، بخلق الفرص، وتهيئة الأجواء الإيجابية، وتعزيز التواصل ضمن قطاع السفر والسياحة المتنامي في المنطقة، وذلك من خلال التركيز على الاتجاهات والفرص الناشئة، وكذلك التحديات التي لها تأثير مباشر في صناعة السياحة، لا سيما تفشي فيروس "كورونا" المستجد «كوفيد 19».

سيشهد هذا الحدث الافتراضي، ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة، وجلسات التواصل السريع، والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

وسيتناول المتخصصون والخبراء في هذه الصناعة، من خلال أربع جلسات متقدمة، تبث مباشرةً على الهواء كل يوم، مجموعة من المواضيع الرئيسة، بما في ذلك استراتيجيات السياحة للمستقبل، رؤية الفنادق لمرحلة ما بعد كوفيد 19، مرونة القطاع السياحي، بالإضافة إلى نظرة معمقة عن صناعة الطيران، واستكشاف تكنولوجيا السفر الناشئة، وأبرز اتجاهات الاستدامة، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة. كم تشهد هذه النسخة مقابلات مع المتحدثين الرئيسين رفيعي المستوى في قطاع الطيران، للحديث بشكلٍ موسع عن آخر التطورات في هذا القطاع.

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