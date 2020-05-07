اجتماعات لـ«سياحة أبوظبي» مع شركائها

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نظّمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اجتماعات افتراضية مع ممثلين عن فنادق العاصمة، وشركات إدارة الوجهات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، بسبب أزمة فيروس «كورونا».

ترأس الاجتماع، الذي حضره أكثر من 100 ممثل عن فنادق أبوظبي، وممثلين عن العديد من شركات إدارة الوجهات السياحية، علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الذي أطلع الحاضرين على أحدث المعلومات المتعلقة بفيروس كوفيد 19، مسلّطاً الضوء على مجموعة من الإجراءات المتخذة، والخطط المستقبلية المحتملة لدعم وتحفيز القطاعين الفندقي والسياحي في الإمارة، إلى جانب دعم الشركاء والعاملين في هذا القطاع، معرباً في نفس الوقت، عن تقديره لكافة الجهود المبذولة، والتعاون بين الجميع لتنشيط القطاع.

وقال: «حتى هذا اليوم، قدمنا العديد من المبادرات، التي تنتظر الموافقة من قبل حكومة أبوظبي، والتي تختص بأمور الموظفين، والمرافق، والإيجارات، ورؤوس الأموال التشغيلية، وغيرها من المسائل غير المالية، وهي حالياً قيد الموافقة والتقييم من قبل حكومة أبوظبي، في حين نواصل استكشاف جميع الاحتمالات».

وتخلل الاجتماع، فقرة نقاشية، طرح خلالها ممثلو الفنادق وشركات إدارة الوجهات السياحية، عدداً من التحديات التي يواجهها القطاع.

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