الطيران المدني" تنفي مزاعم الأجواء المفتوحة مع إيران أثناء تفشي كورونا"

المصدر: وام

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بيانا أوضحت فيه أن منحها أذونات الهبوط و السماح لبعض الشركات بتسيير رحلات إلى الدولة كانت مخصصة فقط لأغراض إعادة المواطنين الإيرانيين العالقين في الدولة حالها كحال أي رحلات إجلاء إلى الدول الأخرى علما بأن رحلات الإجلاء هذه تصل إلى الدولة دون وجود أي مسافر على متنها.

صدر البيان عقب مزاعم صدرت بشأن أعطاء الناقلة الإيرانية "ماهان إير" إذنا مفتوحا لتشغيل رحلاتها من و إلى الدولة خلال شهري فبراير و مارس من هذا العام ما سمح بانتشار الوباء - على حد زعم التقارير-.

و تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحظر كان و لا يزال ساريا و أن جميع الرحلات التي تحمل ركابا تعمل لأغراض الإجلاء فقط.

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