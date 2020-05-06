«الخليج للاستثمار الإسلامي» تحصل على الموافقات لمخطط مشروعها العقاري في «تشيلسي»

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي «جي آي آي»، على تصريح التنفيذ للمخطط المعدّل لعقار «لوكان بلاس 2»، من الحي الملكي لكنسينغتون وتشيلسي «آر بي كيه سي».

وقد تم تحقيق هذا الإنجاز، بالعمل عن قرب، والتعاون مع المخططين ومجموعات أصحاب المصلحة والمجتمع المحلي.

وكان العقار مركزاً سابقاً للشرطة، يقع في ويست تشيلسي، جنوب غرب لندن (SW3)، داخل منطقة مرغوبة للغاية بالحي الملكي في كينسينغتون، وفي منطقة تشيلسي بنقاط اتصالها الممتازة، والتي توفر أحد المراكز التجارية والثقافية المعتبرة في العاصمة لندن، فهي موقع صغير مرغوب دولياً، ويستفيد من الطلب القوي لكل من الملاك والمستثمرين.

وتقود «الخليج للاستثمار الإسلامي»، عملية التطوير العقاري هذه، وقد ضمت فريقاً من الاستشاريين، بما في ذلك المهندسون المعماريون الحائزون على جوائز، من بينهم: «كي بي إف» و«سافيليس» (للقيام بالتخطيط والجدوى)، و«ووترمانز» (لمهام الهيكل)، و«ريف جوش» (للتصميم الداخلي)، و«كور فايف» (مستشاري التكلفة).

وسيوفر العقار 31 منزلاً جديداً، جنباً إلى جنب مع المرافق الاجتماعية المصممة، مع حضانة أطفال، ومزوّد للتعليم، والرعاية الخاصة، التي سوف تشغل العقار بإيجار مدعوم.

وسوف يتم بناء الشقق بمواصفات عالية، وجودة تعكس العمارة الحديثة والتصميم المتطور، ما يدل على نهج شامل للتطوير متعدد الاستخدامات، في موقع حضري، ولقد تلقينا اهتمامات كثيرة بشأن شراء الوحدات، ونحن بصدد بدء عملية البيع قريباً.

التزام

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: «نحن سعداء للغاية بنتائج لجنة التخطيط، هذه الصفقة هي جزء من التزامنا العام بتقديم المشورة لاستثمارات بقيمة 1 مليار دولار، في مجال العقارات على مستوى العالم، وهذا قرار تاريخي بالنسبة لنا، ويمثل الخطوة الأولى في طموحاتنا للندن، كجزء من محفظة العقارات المتنامية لدينا».

فرص

وقال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: «نتطلع إلى مواصلة عملنا مع المجتمع المحلي والمجلس البلدي، ونحن متحمسون للفرص المتاحة أمامنا. إن الأسواق المالية العالمية المتقلبة، تتغذى على الحاجة إلى الأصول الملموسة الآمنة، مثل عقارات وسط لندن الممتازة، حيث إن لندن مكان مرغوب فيه للغاية، للعيش والعمل».

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