"نخيل" تعيد هيكلة الرواتب بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري، عن تطبيق هيكل الرواتب المعدل الذي بدأ سريانه في 1 أبريل 2020 لمساعدتها على تجاوز تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت في إفادة لـ "البيان" اليوم رداً على ما نشرته وكالة "رويترز" حول تخفيض بعض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 50%، إن الشركة مثل جميع الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، لا تزال تتأثر بهذا الوضع غير المسبوق، ويجب أن تضع تدابير في مكانها للسماح لها بمواصلة العمل.

ولم تذكر افادة الشركة حجم التعديل في الرواتب.

وأكدت نخيل على حماية موظفيها وتأمين استمرارية أعمالها، معربة عن امتنانها للموظفين لتفانيهم والتزامهم وتفهمهم خلال هذه المرحلة الصعبة التي سوف تتغلب عليها.

وكشفت عن استقالة سانجاي مانشاندا من منصبه كرئيس تنفيذي في الأول من مارس 2020 لمتابعة فرص أخرى، على أن يتم الإعلان عن البديل في الوقت المناسب.

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