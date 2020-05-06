رئيس جديد لمجلس إدارة "الإمارات للدراسات المصرفية"

المصدر: وام

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية عن اختيار هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني رئيساً لمجلس إدارة المعهد وجاسم ال علي من بنك أبوظبي الأول نائباَ لرئيس مجلس إدارة المعهد وذلك لدورة جديدة مدتها عامان 2020-2022.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة المعهد والذي عقد افتراضياً بحضور أعضائه.

واختارت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2020-2022 في اجتماعها بحضور ممثلين عن المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 76% من إجمالي حضور المساهمين بالمعهد.

وتم اختيار عبيد الشامسي ممثلا عن بنك دبي الإسلامي وعبد الله حثبور ممثلا عن بنك دبي التجاري و شدي البورنو ممثلا عن بنك ستاندرد تشارترد وهند المرزوقي ممثلا عن بنك أتش اس بي سي وكوثر الحامد مدير إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي ممثلاً عن المصرف المركزي في المجلس.

وبذلك ترتفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس إدارة المعهد إلى 40 بالمائة للمرة الأولى في تاريخ المعهد منذ إنشائه في العام 1983.

وتقدم هشام القاسم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية في المعهد على دعمهم للأنشطة وبرامج المعهد كما شكر المصرف المركزي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة.

كما تقدم جمال الجسمي مدير عام المعهد وأمين سر مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم لدعم مسيره المعهد نحو تنفيذ استراتيجيته.

وقال جمال الجسمي إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات النوعية واستخدام أعلى التقنيات في التدريب والتعليم عن بعد لتمكين كافة المتدربين والطلبة في جميع البرامج الدراسية من القيام بواجباتهم العملية الوظيفية بكل كفاءة وجدارة سواء وفي منازلهم أومن أي مكان داخل الدولة أو خارجها.

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