الحكومة الفرنسية تثني على تأجيل "إكسبو دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن دعم حكومة فرنسا لتأجيل معرض "إكسبو دبي" الدولي إلى العام 2021.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي باللغة العربية على تويتر تغريدة مفادها: "تثني فرنسا على قرار إرجاء إكسبو دبي إلى العام المقبل من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022".

وأضافت أن فداحة الأزمة الصحية التي نشهدها اليوم بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار المسؤول.

‏وتابعت وزارة الخارجية الفرنسية: "سيُعاد ابتكار الجناح الفرنسي تماشيًا مع الرهانات الحالية وهو ينتظر قدوم زائريه في 2021".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز