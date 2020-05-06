1.8 % نسبة ارتفاع الدرهم الإماراتي مقابل عملات أكبر 10 شركاء استيراد

المصدر: وام

ارتفعت قيمة الدرهم الإماراتي بنسبة 1.8% في عام 2019 مقابل عملات أكبر 10 شركاء استيراد من البلدان غير المرتبطة بالدولار وذلك بحسب ما تظهره أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويستحوذ أكبر 10 شركاء استيراد على نحو 51.4% من إجمالي الواردات لدولة الإمارات.

وأظهر سعر الصرف الفعلي الاسمي، الذي يأخذ في الاعتبار جميع الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، نفس نمط الارتفاع في القيمة. فقد زاد متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 3.4 % في عام 2019 مقارنة بانخفاض قدره 0.9 % في العام السابق.

يشار إلى أن الدرهم اكتسب المزيد من الزخم مقابل عملات اقتصادات الأسواق الصاعدة، خلال العام الماضي وارتفع بالدرجة الأولى أمام اليوان الصيني والروبية الهندية واليورو .

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