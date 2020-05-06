6687 رخصة مجدّدة في عجمان خلال 4 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن تجديد 6,687 رخصة منذ يناير وحتى نهاية شهر أبريل 2020، توزّعت بين 2,943 رخصة مهنية، و3,288 رخصة تجارية، و449 رخصة صناعية، في دلالة على ثقة مجتمع الأعمال بالوضع الاقتصادي ومدى التفاؤل بالنمو المستقبلي في الإمارة رغم التحديات التي أفرزتها تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وجاء بالترتيب نشاط صيانة المباني والاستيراد والتصدير وأعمال الديكور والمقاولات الكهربائية على أكثر خمسة أنشطة تم تجديدها.

في حين وصل عدد الرخص الجديدة الصادرة إلى 747 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، توزعت بين 422 رخصة مهنية، و295 رخصة تجارية، ونحو 17 رخصة صناعية، وتصدّر نشاط صيانة المباني أكثر الأنشطة الجديدة إقبالاً، يليه أنشطة بيع الوجبات الخفيفة والمطاعم وصالونات الحلاقة والعناية الرجالية والتجارة العامة.



من جانب أخر، أصدرت الدائرة 11,584 تصريح تجاري، تضمّنت عدة أنواع من التصاريح كتصريح وضع لافتة الاسم التجاري على واجهة المنشأة، واعتماد مواصفات لوحة إعلانية، وتصريح إعلان إضافي للاسم التجاري أو العلامة التجارية للمنشأة، وتصاريح دعاية وترويج.



وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال: "إن استمرار نمو رخص الأعمال يؤكد متانة الاقتصاد المحلّي وجاذبية البيئة الاستثمارية، خصوصاً مع الأثر الإيجابي الذي أحرزته حزمة المحفزات الأولى والثانية التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية للمحافظة على استمرارية واستدامة الأعمال خلال الأزمة الراهنة التي يشهدها العالم".

وأكد على أن إمارة عجمان تمتلك اقتصاداً حيوياً ومرناً وتنافسياً يتمتع بكل مقومات الريادة ويوفر بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين وروّاد الأعمال، كما نؤكد حرص الدائرة على بذل كافة الجهود اللازمة من أجل دعم ومساندة مجتمع الأعمال من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل.

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