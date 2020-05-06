نهج مبتكر للمؤتمر العالمي للمناطق الحرة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل المؤتمر العالمي السنوي للمناطق الحرة من دبي عبر الإنترنت منهجه المبتكر في تبادل المعرفة بين المشاركين، وذلك من خلال نشر 30 فيديو للأطراف المعنية بهذه المنصة العالمية.

وشهد المؤتمر تسجيل أكثر من 2,400 خبير ومتخصص من 130 دولة لحضور فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ومشاهدة الفيديوهات، وهو ضعف عدد الحضور الذي تشهده هذه الفعالية السنوية، حيث أدى هذا النجاح الاستثنائي في تحقيق أكثر من 20 ألف انطباع مدفوع بالاهتمام الواسع من الحضور من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومنيكان وجامايكا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي قدم واحدة من كلمتين رئيسيتين ضمن المؤتمر، أهمية التمتع بالمرونة بين مختلف المناطق الحرة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وتفشي جائحة «كوفيد 19» وذلك للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى وأكثر تنظيماً وجاهزية للتعامل مع التحديات المقبلة.

التجارة تحت الضغط

وكانت هناك كلمة رئيسية للدكتور موخيسا كيتوي الأمين العام للأونكتاد حول «النماذج الإقليمية للتجارة تحت الضغط»، إضافة إلى 5 جلسات حوارية ضمت مقتطفات من أكثر من 12 مقابلة تم إجراؤها بشكل رقمي من قبل المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وتطرقت لمواضيع مثل التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديات الاستدامة ودور الحوافز والتنظيم.

فضلاً عن التوازن بين البنية التحتية واستثمارات القوى العاملة في المناطق الحرة.ويجري تنظيم المؤتمر بالتعاون مع المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ومنطقة جامايكا الاقتصادية الحرة و«كونسوريسي دي لا زونا فرانكا دي برشلونة». وقال الزرعوني: علينا التأقلم بشكل سريع لتحويل مؤتمرنا السنوي إلى هذه التجربة الإلكترونية الفريدة.

حيث إن العديد من المنظمات العالمية لا توفر مثل هذه المعلومات المتعمقة والوصول إلى القائمة البارزة من المتحدثين المتخصصين، فضلاً عن أن الدعم الذي حصلنا عليه والمحتوى الذي نقدمه كان غير مسبوق.

وتضمن المؤتمر أيضاً 4 جلسات نقاشية خاصة، والتي شهدت استعراض ريتشارد بولوين رئيس قسم بحوث الاستثمار والاستثمار والمشاريع في «الأونكتاد»، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019، مشيراً إلى أنه بدلاً من أن تقوم المناطق الحرة بجذب جميع القطاعات فإننا نشهد مزيداً من التركيز على أنواع معينة من عروض تشجيع الاستثمار ضمن المناطق الحرة.

وتحدث لارس كارلسون الرئيس التنفيذي لشركة KGH Global Consulting عن مستقبل الحدود الجمركية وإدارة المخاطر، وقال: يعتقد الناس أن الحجر بسبب جائحة كورونا سيجعل من التجارة أمراً صعباً، إلا أنني أرى العكس.

واستعرض د. روبرت كوبمان كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والإحصاءات الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية، النماذج الجديدة في تجارة الخدمات العالمية، منوهاً بأن ما نشهده في سلسلة التوريد العالمية هو انخفاض نسبي ضمن عنصر التصنيع في القيمة الإجمالية للسلعة وارتفاع بقيمة الخدمات المضمنة في السلعة التي أصبحت تستحوذ على حصة أكبر من سعرها النهائي.

وناقش الدكتور بيوتر ستريزوفسكي كبير الاقتصاديين في مديرية الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نهج التنسيق والامتثال لمكافحة التجارة غير المشروعة، مؤكداً أن هنالك قضيتين عندما يتعلق الأمر بمكافحة هذه التجارة من منظور المناطق الحرة، ألا وهما الشفافية والوصول إلى البيانات.

مشاهدة

يمكن مشاهدة هذه الجلسات النقاشية والفيديوهات على الصفحة الرسمية للمؤتمر، إلى جانب المقابلات مع غوخان آكينشي المدير التقني في المنظمة المالية العالمية، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وأيريك آتور رئيس الاتحاد الوطني للمناطق الحرة الأمريكية، ومهند هلال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية في السعودية، وغيرهم.

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