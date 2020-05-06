3.67 مليارات قيمة تجارية لـ«أدنوك» من «بانوراما»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، أن مركز التحكم الرقمي «بانوراما» التابع لها استطاع تحقيق قيمة تجارية تفوق 3.67 مليارات درهم منذ افتتاحه قبل 3 أعوام.

والمركز جزء أساسي من استثمارات أدنوك في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتمكينها من التكيف والاستجابة السريعة للتغيرات في ديناميكيات الأسواق، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

ويوفر «بانوراما» نافذة موحدة تعرض معلومات مباشرة تغطي كافة عمليات شركات المجموعة التي تضم 14 شركة ومشروعاً مشتركاً.

وباستخدام نماذج تحليل ذكية ومنصات متطورة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، يوفر المركز وسيلة فعالة ودقيقة عن العمليات تتيح لأدنوك معرفة واقتراح أفضل الطرق والوسائل التي تضمن الاستغلال الأمثل للأصول. وإضافة إلى القيمة التجارية التي حققها، أثبت المركز أنه يمثل أحد الأصول المهمة لاستمرارية أعمال أدنوك خلال الفترة الحالية التي تشهد انتشار فيروس كوفيد 19.

وقال عبد الناصر المغيربي، نائب رئيس أول وحدة الأعمال الرقمية في أدنوك: تتضح اليوم أهمية دمج واعتماد التكنولوجيا الرقمية في الأعمال أكثر من أي وقت مضى، فقد أسهمت استثمارات أدنوك المستمرة في التحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث الماضية في تعزيز مرونتنا وقدراتنا على التكيف والاستجابة مع تغيرات مشهد الطاقة العالمي.

حيث يمثل مركز التحكم الرقمي «بانوراما» في أدنوك نافذة تعرض معلومات مباشرة تتيح لنا رصد ومراقبة جمع نشاطاتنا وأعمالنا وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى المعلومات، والاستفادة من فرص التكامل والدمج بين أعمالنا في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، وهذه بلا شك عوامل رئيسية مطلوبة لاتخاذ قرارات ذكية فورية تتعلق بالأعمال.

استشراف المستقبل

وأضاف: ملتزمون بالريادة واستشراف المستقبل في جهودنا للتحول الرقمي ومتابعة الاستثمار المسؤول لتطوير مشاريع المرحلة التالية من مسيرتنا الرقمية، ويشمل ذلك التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات البلوك تشين الجديدة، وتعزيز قدراتنا في نماذج البيانات الرقمية. ويتولي إدارة المركز فريق التكنولوجيا الرقمية لمجموعة أدنوك، حيث يتم تحليل البيانات التي يوفرها المركز والاستفادة منها من خلال إعدادات آمنة للعمل عن بُعد.

بيئة

وتعتمد الشركة أيضاً أحدث التقنيات لتعزيز أدائها على صعيد الصحة والسلامة والبيئة، حيث صممت ضمن مركز بانوراما نظاماً مختصاً بمعلومات الصحة والسلامة والبيئة لتوفير قراءات فورية لمؤشرات أداء بيئية متعددة.وتعد «بانوراما» إحدى مبادرات التحول الرقمي العديدة لأدنوك لاعتماد أحدث التقنيات المتطورة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز.

وتشمل المبادرات الرقمية الأخرى للشركة مركز «ثمامة لدراسة المكامن البترولية»، الذي يستخدم التحليلات الذكية ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف على أنماط وأشكال الصخور، وتقنيات الصيانة التنبؤية، وحساب الموارد الهيدروكربونية القائم على البلوك تشين، وغيرها من التقنيات لتعزيز العمليات في المكامن البترولية في باطن الأرض ودعم اتخاذ القرار وتحسين خطط تطوير الحقول وتقليل وقت الحفر.

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