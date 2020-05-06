«نخيل» تُجمّد غرامات 3 أشهر

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

أعلنت «نخيل» العقارية أنها بصدد إعفاء ملاك العقارات أو المطورين وشركات إدارة جمعيات الملاك المعنيين، من غرامات تخلفهم عن سداد رسوم خدمات العقارات ضمن مناطق الملكية المشتركة في مشاريعها.

وأوضحت الشركة في رسالة تلقت «البيان» نسخة منها أنها اشترطت، لإسقاط تلك الغرامات، قيام المتأخرين عن السداد بإطفاء ما بذمتهم خلال 3 أشهر اعتبارًا من 3 مايو الحالي وحتى نهاية يوليو.وتقضي القوانين النافذة تولي المطور الرئيس مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة وخدمات المرافق ويتقاضى مقابل ذلك بدلًا ماليًا سنويًا يتم استيفاؤه من مالك العقار لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح العقار المشترك.

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