استيفاء الشروط لاستقبال رواد مطاعم أبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على كافة المطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الغذائية خارج المراكز التجارية في أبوظبي عدم استئناف استقبال المستهلكين دون التنسيق المسبق مع الدائرة والجهات المعنية في الإمارة.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، إن التعميم الصادر عن الدائرة يوضح لأصحاب المطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الغذائية كافة الالتزامات والاشتراطات الواجب تنفيذها قبل السماح باستقبال رواد المطاعم كإجراء احترازي للوقاية من «كورونا».

وأوضح أن الدائرة تولي هذا النشاط أهمية خاصة كونها تقدم الخدمات إلى شريحة من أفراد المجتمع وينبغي التأكد وتحري الدقة من التزام الجميع بتنفيذ التعليمات، وبعد ذلك سيتم النظر في طلبات إعطاء التصريح باستقبال المطاعم للمستهلكين.

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