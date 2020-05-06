إجراءات صحية لـ«إينوك» بسكن العمال

المصدر: دبي - البيان

طبّقت مجموعة إينوك برنامجاً صارماً للفحوصات الدوريّة المنتظمة وإجراءات التعقيم في المرافق السكنية المخصصة التي يقطنها موظفوها.

وذلك ضمن جهود المجموعة الرامية إلى ضمان صحة وسلامة نحو 6 آلاف من موظفيها في هذه المرافق، وتماشياً مع جهود الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وطبّق مركز خدمة الصحة المهنيّة التابع لمجموعة اينوك برنامج فحص متوافق مع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، بما فيها تحديد ورصد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد؛ وتطبيق سياسات العزل؛ ودراسة التوزع الزمني للحالات وإجراء الفحوص المعتمدة. كما أطلقت المجموعة برنامجاً شاملاً لمكافحة العدوى والوقاية منها، إضافة إلى تنفيذ خطة للعزل الصحي ونشر خطط إضافية تكميلية للوقاية من الأمراض المعدية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: حرصاً منا على استمرارية أعمالنا وتلبية احتياجات دبي من الطاقة، سارعنا منذ شهر فبراير إلى تطبيق خطة صارمة لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19»، تأكيداً على الأهمية التي نوليها لسلامة موظفينا وعملائنا وشركائنا والأطراف المعنية والمجتمع بأكمله.

وتطبّق المجموعة أيضاً برنامج تعقيم نوعياً ويومياً لمساكن الموظفين؛ ويشمل التنظيف العميق والتطهير والتعقيم لجميع الغرف ودورات المياه، بما فيها الأرضيات والمناطق المشتركة والمرافق الأخرى؛ كما قامت بتركيب بوابات مخصصة لتعقيم الجسم بالكامل عند الدخول والخروج من مقرات الإقامة وكافة مناطق العمليات التي تزيد فيها مخاطر العدوى.

ويُستخدم في عملية التطهير مواد كيميائية عالية الكفاءة، وهي معتمدة من قبل هيئات الصحة والبيئة الدولية والمحلية لاستخدامها دون الحاجة إلى إجلاء الموظفين. ويُجري الفريق تقييماً أسبوعياً شاملاً للمخاطر في جميع مناطق سكن الموظفين لرصد وتقييم نسبة إشغالها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز