جمارك دبي تطلق منصة «أمان»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي منصة «أمان» المبتكرة لأمن المعلومات، والتي تتماشى مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني.

وتهدف المنصة الذكية إلى رفع مستوى وعي الموظفين بأمن المعلومات، حيث لها القدرة على تنفيذ اختبارات ومحاكاة عملية للاختراقات بهدف تحدي مستويات الوعي بأمن المعلومات لدى الكادر الوظيفي، ومن ثم التركيز على معرفة الثغرات وإغلاقها. وتعد المنصة أحد متطلبات نظام أمن المعلومات، ومؤشراً رئيسياً ضمن مؤشرات الأداء التابعة لمركز دبي للأمن الإلكتروني.

وخلال إطلاق المنصة عبر تقنية الاتصال المرئي، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: نحرص في جمارك دبي وضمن إطار استراتيجية أمن المعلومات في حكومة دبي على اعتماد أفضل الوسائل الفعالة التي تساعد على الحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك أمن المعلومات، إلى جانب تعزيز الوعي حول أهمية أمن المعلومات، من أجل ضمان ثقافة إلكترونية آمنة ومجتمع معلوماتي آمن.

وتهدف منصة «أمان» تهدف إلى نشر وتعزيز وعي الموظفين بأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات بدائرة جمارك دبي.

وأضاف: شهد سوق خدمات الأمن الإلكتروني في الإمارات نمواً بنسبة 10% خلال 2019، وذلك نتيجة تنامي التهديدات السيبرانية. وجمارك دبي كانت سباقة دائماً لتبني أفضل الممارسات التقنية التي من شأنها حماية البنية التحتية وأنظمة الدائرة. وقدم عادل الحوسني مدير أمن المعلومات بجمارك دبي عرضاً إلكترونياً عن المنصة.

مشيراً إلى أنها تخفض كلفة العمليات عبر رفع مستوى وعي الموظفين، ما من شأنه حماية المؤسسة ومعلوماتها وأنظمتها من أي محاولة اختراق.

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