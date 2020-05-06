«دو» تطلق متجراً إلكترونياً لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، متجراً إلكترونياً مخصصاً لعملائها من المؤسسات، والذي يعد منصة رقمية جديدة توفر لعملاء الشركة الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكان الحصول على كل ما يحتاجونه من خدمات الهاتف المتحرك لهم وللموظفين العاملين لديهم.

وتشمل الخدمات التي يوفرها المتجر الإلكتروني الجديد خدمة التوصيل المجاني السريع خلال 48 ساعة إضافة إلى العديد من المنتجات والحلول والخدمات الأخرى. وقال هاني علي، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الشركات والمؤسسات في دو: تؤكد دو التزامها تقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستحوذ على نسبة 98٪ من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات.

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