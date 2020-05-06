وزارة المالية تطلق نظاماً مؤتمتاً لتنبؤات الإيرادات الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة المالية، أمس، نظام «فارس» المؤتمت لتنبؤات إيرادات الحكومة الاتحادية لجميع الجهات الاتحادية في الدولة، بهدف أتمتة تنبؤات الإيرادات الخاصة بالوزارة وتحسين آلية تنبؤات الإيرادات بشكل أكبر من خلال تكامل البيانات بين مختلف الأنظمة واحتساب التقديرات وفقاً لأسس ومعايير إحصائية ومحاسبية دقيقة.

رقمنة

وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أهمية إطلاق النظام المؤتمت، الذي يتزامن مع دورة الإيرادات الجديدة للسنوات (2022-2026)، حيث تعكف الوزارة حالياً على الإعداد للدورة المقبلة مع انتهاء الدورة الحالية بنهاية 2021، مشدّداً على مواصلة الوزارة تطوير التقنيات المالية وإطلاق العديد من المبادرات الرقمية الجديدة الرامية إلى تحقيق «رؤية الإمارات 2021».

و«مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031». وقال: «تحرص وزارة المالية على مواكبة أحدث الحلول التكنولوجية وتبني أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ لرقمنة العمل المالي الحكومي، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال».

مميزات

ويتيح النظام الجديد لجميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية عدّة مميزات منها، توفير نافذة موحّدة لربط جميع البيانات بين النظام المالي الاتحادي مع نظام الدرهم الإلكتروني للإيرادات الفعلية، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات ويوفر الوقت والجهد على الجهات دون الحاجة للجوء إلى استخراج البيانات من مصادر مختلفة، واحتساب التنبؤات بناء على أسس ومعايير إحصائية ومحاسبية دقيقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإتاحة خاصية الربط الآلي بين تنبؤات الإيرادات ونظام الميزانية الاتحادية، وإتاحة خاصية استخراج التقارير عبر نظام موحّد ومركزي، ما يسهل على المستخدم مقارنة الإيرادات الفعلية والمقدرة التاريخية.

تقدير

ويعتمد النظام على أساس تقدير عدد المعاملات، ما يعكس النشاط الاقتصادي للخدمات الحكومية، ويتيح للمستخدم التحكم في مدى تأثير الممكنات والمحركات الاقتصادية ذات الصلة بالتنبؤات، مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشر سوق العمل وغيرها، وتوفير بيانات الإيرادات والبيانات الوصفية الرئيسة، بما في ذلك رموز الخدمة وأسعارها وأحجام معاملاتها التاريخية والفعلية حسب الوزارة وموقع الخدمة من نظام الدرهم الإلكتروني، حيث يقوم النظام بعمل تحديث لحظي مع نظام الدرهم الإلكتروني بالكامل، ويوفر خاصية التنبؤ الشهري بالإيرادات.

يُذكر أن الوزارة كانت عقدت في فبراير وديسمبر الماضيين ورشاً تطبيقية للمختصين من الجهات الاتحادية؛ للتعريف بمنهجية النظام، وعرض النسخة الفعلية وتدريب الجهات على النظام المؤتمت، حيث لاقى ترحيباً من المشاركين؛ لسهولة استخدامه وإمكانية إعداد التقارير دون الحاجة للجوء إلى أنظمة مختلفة للاطلاع على إجمالي الإيرادات وتسهيل التعامل مع النظام عن طريق مزايا العمل عن بُعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز